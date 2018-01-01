Биография

Анна Пэкуин — актриса и продюсер из Новой Зеландии. Имеет награды «Оскар» и «Золотой глобус». Родилась в Виннипеге, Канада, 24 июля, 1982 года. Родилась в семье учителей. Когда девочке было 4 года, семья переехала в Новую Зеландию. Там Анна получила сначала среднее образование, а затем окончила первый курс университета. Завершить обучение не удалось, так как ее стали активно приглашать на киносъемки и в театральные постановки. Первая роль в биографии Анны Пэкуин пришлась на 1992 год. Будущей звезде было 11 лет. Девочка прошла кастинг, в котором участвовало несколько тысяч претендентов, и снялась в драме «Пианино». Фильм впоследствии получил три «Оскара». Один из них вручили Анне как исполнительнице лучшей женской роли второго плана. На девочку посыпались предложения о работе. Она снялась в серии рекламных видео, а затем получила крупную роль в мелодраме «Джейн Эйр». Кинозрители знают Анну по фильму «Пиарщица», драмам «Немного света» и «Сила мечты».