Биография

Ребекка Ромейн — американская актриса и продюсер. Получила премию «Сатурн» в 2001 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Люди Икс», в 2015 и 2016 годах — номинирована на нее за роль в сериале «Библиотекари» в категории «Лучшая актриса телесериала». В 2008 году была номинирована на премию Гильдии актеров за лучший актерский состав в комедийном сериале «Дурнушка Бетти». Родилась в Беркли 6 ноября 1972 года. Училась в Калифорнийском университете, где занималась вокалом. Получила предложение работы в модельной сфере. Ради карьеры в модельном бизнесе она переехала в Париж, где провела более двух лет, работая с такими брендами, как Victoria's Secret, и появляясь на обложках Vogue, Harper's Bazaar и ELLE. Ее фотографии для Sports Illustrated принесли ей широкую известность. На телевидении Ребекка Ромейн дебютировала в 1998 году в качестве ведущей программы MTV’s House of Style, получила эпизодическую роль в сериале «Друзья». В кино ее дебютными ролями стали эпизоды в фильмах «Грязная работа» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Ее прорыв в кино состоялся в 2000 году, когда она исполнила роль мутанта Мистик в блокбастере «Люди Икс». Эту роль она повторила в продолжениях «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Последняя битва». В 2002 году Ромейн получила главную роль в фильме Брайана Де Пальмы «Роковая женщина», где сыграла сразу две роли. В ее фильмографии также значатся фильмы «Другой», «Каратель» и «Алиби». На телевидении Ромейн также добилась успеха, играя главные роли в сериалах «Пеппер Денис» и «Библиотекари». Всего на счету Ребекки 146 фильмов и сериалов, начиная с 1988 года.