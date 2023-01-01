Биография

Брайан Сингер – режиссер, сценарист и продюсер, родился 17 сентября 1965 года. На счету Сингера более 40 фильмов и сериалов, в основном продюсерские и режиссерские работы, к некоторым из них он также написал сценарий. Обладатель трех премий «Сатурн», один из фильмов Брайана Сингера был удостоен «Оскара». Одной из первых режиссерских работ стала малобюджетная картина «Общественный доступ», которая получила высокую оценку критиков и была удостоена приза на кинофестивале «Сандэнс». Еще большего успеха режиссеру удалось добиться, сняв независимый детективный кинофильм «Подозрительные лица» (1995). Фильм получил «Оскар» за лучший сценарий и ряд других наград. Несмотря на признание Голливудской киноакадемии, творчество режиссера не всегда вписывалось в рамки классического кинематографа, нонконформизм Сингера особенно ясно прослеживается в драматическом триллере «Способный ученик» (1998). Одной из ярких работ режиссера стала картина «Операция «Валькирия». В качестве продюсера и режиссера Сингер выступил в популярном сериале «Доктор Хаус», а также «Богемской рапсодии». Сингер был женат, в браке родилась дочь. Режиссер является бисексуалом. Против Сингера несколько раз подавались иски с обвинением в изнасиловании несовершеннолетних, однако его вина не была доказана.