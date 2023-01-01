Биография

Патрик Стюарт — британский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Обладатель двух кинопремий «Сатурн», театральной премии «Драма Деск», двух наград Лоуренса Оливье, премии «Грэмми». Родился в Мирфилде 13 июля 1940 года. Увлекаться театром начал в 11 лет, с тех пор как школьный учитель английской литературы организовал для учеников драмкружок. Не окончив школу, Патрик устроился в газету, но уделял работе мало времени, так как все дни посвящал репетициям. В 1966 году он возглавил актерский состав Королевской шекспировской труппы, членом которой был 27 лет. Играл в спектаклях с Вивьен Ли, принимал участие в постановках на Бродвее. В 2001 году удостоен ордена Британской империи за заслуги в области искусства, а в 2010 году — посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. Патрик Стюарт впервые появился на экране в 60-е годы, сыграв пожарного офицера в мелодраме «Улица коронации». После этого снялся во множестве проектов, таких как «Север и Юг», «Я, Клавдий», «Шпион, выйди вон!», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Люди Смайли». Первой значимой работой для него стала роль в научно-фантастическом фильма «Дюна» 1984 года. В этот же период актер сыграл в исторической картине «Леди Джейн». Широкую известность и славу ему принесла роль в сиквеле культовой картины «Звездный путь: следующее поколение», в которой Патрик также дебютировал в качестве режиссера. За эту работу в 1993 году он был назван лучшим телевизионным исполнителем прошедшего десятилетия. Позже снялся в продолжении саги — сериале «Звездный путь: Дальний космос 9» и нескольких полнометражных фильмах медиафраншизы. В 1997 году исполнил главную роль в фантастическом фильме «Кентервильское привидение». Новый виток популярности актера произошел после выхода фильма «Люди Х» 2000 года. Стюарт появлялся в каждой части франшизы до 2017 года. Среди других популярных работ с участием актера — сериалы «Фрейзер», «500 наций», «Моби Дик», «Одиннадцатый час», «Блант говорит», «Космос: Пространство и время», «Звездный путь: Пикар», боевики «Теория заговора» и «Стрелок», триллер «Зеленая комната», фэнтези «Духи Рождества», исторические драмы «Лев зимой» и «Ричард II», драма «Ничья земля». Также Стюарт продюсирует фильмы и озвучивает персонажей мультфильмов. Творческая биография актера насчитывает около 300 различных работ.