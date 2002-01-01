Идентификация Борна (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.12002, The Bourne Identity
Боевики, Триллеры113 мин12+
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Сюжет
Команда итальянского рыболовецкого судна находит в водах Средиземного моря тело мужчины. У него два пулевых ранения в спине и имплантированный в бедро микрофильм, помеченный номером швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в себя, он не помнит кто он...
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- ФПАктриса
Франка
Потенте
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ТДАктёр
Тим
Даттон
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Сценарист
Тони
Гилрой
- УБСценарист
Уильям
Блейк Херрон
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- Продюсер
Даг
Лайман
- РЛПродюсер
Роберт
Ладлэм
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл