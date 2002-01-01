Идентификация Борна (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Команда итальянского рыболовецкого судна находит в водах Средиземного моря тело мужчины. У него два пулевых ранения в спине и имплантированный в бедро микрофильм, помеченный номером швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в себя, он не помнит кто он...



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