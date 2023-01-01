Биография

Патрик Краули — американский продюсер. Номинант на премию BAFTA. Вырос в творческой семье: его дядя был писателем и сценаристом. Патрик учился в Калифорнийском университете в Беркли и стал фотожурналистом, публиковался в таких изданиях, как Rolling Stone и Daily Californian. В середине 1970-х начал работать над независимыми голливудскими проектами. Сегодня Патрик Краули — успешный продюсер кино и телевидения. Его фильмография содержит проекты «Легенды осени», «Кредо убийцы», «Мир Юрского периода», «Идентификация Борна», «Робокоп 2», «Неспящие в Сиэттле», «Белый плен».