Город воров
Актёры и съёмочная группа фильма «Город воров»

Режиссёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрDoug MacRay
Ребекка Холл

Rebecca Hall
АктрисаClaire Keesey
Джон Хэмм

Jon Hamm
АктёрFBI S.A. Adam Frawley
Джереми Реннер

Jeremy Renner
АктёрJames Coughlin
Блейк Лайвли

Blake Lively
АктрисаKrista Coughlin
Джордж Кэрролл

George Carroll
АктёрAlbert 'Gloansy' Magloan (в титрах: Slaine)
Оуэн Бурк

Owen Burke
АктёрDesmond Elden
Титус Уэлливер

Titus Welliver
АктёрDino Ciampa
Пит Постлетуэйт

Pete Postlethwaite
АктёрFergus 'Fergie' Colm
Крис Купер

Chris Cooper
АктёрStephen MacRay

Сценаристы

Бен Аффлек

Ben Affleck
Сценарист
Аарон Стокард

Aaron Stockard
Сценарист
Чак Хоган

Chuck Hogan
Сценарист

Продюсеры

Бэзил Иваник

Basil Iwanyk
Продюсер
Грэм Кинг

Graham King
Продюсер
Чай Картер

Chay Carter
Продюсер
Дэвид Крокетт

David Crockett
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Сьюзэн Мэтисон

Susan Matheson
Художница
Мэгги Мартин

Maggie Martin
Художница

Монтажёры

Дилан Тиченор

Dylan Tichenor
Монтажёр

Операторы

Роберт Элсвит

Robert Elswit
Оператор

Композиторы

Дэвид Бакли

David Buckley
Композитор
Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор