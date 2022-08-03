Город воров (фильм, 2010) смотреть онлайн

Профессиональный вор Даг влюбляется в Клэр — работницу банка, которая переживает не лучшие времена. Девушка ничего не знает о преступной жизни Дага, зато о ней догадывается детектив, чье расследование может поставить крест на отношениях Дага и Клэр.

