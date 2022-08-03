Город воров
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Город воров

Город воров (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, The Town
Триллер, Драма119 мин18+

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О фильме

Профессиональный вор Даг влюбляется в Клэр — работницу банка, которая переживает не лучшие времена. Девушка ничего не знает о преступной жизни Дага, зато о ней догадывается детектив, чье расследование может поставить крест на отношениях Дага и Клэр.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город воров»