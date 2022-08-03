Город воров (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.82010, The Town
Триллер, Драма119 мин18+
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О фильме
Профессиональный вор Даг влюбляется в Клэр — работницу банка, которая переживает не лучшие времена. Девушка ничего не знает о преступной жизни Дага, зато о ней догадывается детектив, чье расследование может поставить крест на отношениях Дага и Клэр.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актриса
Блейк
Лайвли
- ДКАктёр
Джордж
Кэрролл
- ОБАктёр
Оуэн
Бурк
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- Актёр
Крис
Купер
- Сценарист
Бен
Аффлек
- АССценарист
Аарон
Стокард
- ЧХСценарист
Чак
Хоган
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Грэм
Кинг
- ЧКПродюсер
Чай
Картер
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс