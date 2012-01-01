Голодные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Начало культовой фантастической антиутопии с Джениффер Лоуренс в главной роли.



Китнисс Эвердин — молодая девушка, обитающая вместе с матерью и сестрой в беднейшем дистрикте самодержавного государства Панем. Тем временем в столичном городе Капитолии, которому подчиняется родной округ Китнисс, готовятся к проведению ежегодной смертельной игры, организованной после массового бунта. Кандидатов от каждого дистрикта традиционно выбирают по жребию на церемонии Жатвы — и фамилию Эвердин называют с трибуны.



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