Голодные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Начало культовой фантастической антиутопии с Джениффер Лоуренс в главной роли.
Китнисс Эвердин — молодая девушка, обитающая вместе с матерью и сестрой в беднейшем дистрикте самодержавного государства Панем. Тем временем в столичном городе Капитолии, которому подчиняется родной округ Китнисс, готовятся к проведению ежегодной смертельной игры, организованной после массового бунта. Кандидатов от каждого дистрикта традиционно выбирают по жребию на церемонии Жатвы — и фамилию Эвердин называют с трибуны.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Гэри
Росс
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Уэс
Бентли
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Ленни
Кравиц
- Актриса
Амандла
Стенберг
- Сценарист
Гэри
Росс
- Сценарист
Билли
Рэй
- Сценарист
Сьюзен
Коллинз
- Продюсер
Диана
Альварес
- Продюсер
Робин
Бисселл
- МКПродюсер
Мартин
Коэн
- Продюсер
Сьюзен
Коллинз
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- НСАктриса дубляжа
Наталья
Сапецкая
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард