Голодные игры
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Голодные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, The Hunger Games
Фантастика, Триллеры138 мин18+

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Сюжет

Начало культовой фантастической антиутопии с Джениффер Лоуренс в главной роли.

Китнисс Эвердин — молодая девушка, обитающая вместе с матерью и сестрой в беднейшем дистрикте самодержавного государства Панем. Тем временем в столичном городе Капитолии, которому подчиняется родной округ Китнисс, готовятся к проведению ежегодной смертельной игры, организованной после массового бунта. Кандидатов от каждого дистрикта традиционно выбирают по жребию на церемонии Жатвы — и фамилию Эвердин называют с трибуны.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голодные игры»

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