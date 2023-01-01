Биография

Гэри Росс — американский режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премии BAFTA. Родился в Лос-Анджелесе 3 ноября 1956 года. Вырос в семье знаменитого голливудского сценариста Артура Росса, поэтому любовь к искусству зародилась в кинодеятеле еще в детстве. Учился в Пенсильванском университете, подрабатывал рыбаком и некоторое время участвовал в политических кампаниях в качестве консультанта. В середине 1980-х устроился на работу в Paramount Pictures. Сегодня фильмография Гэри Росса насчитывает более 40 работ. Он является сценаристом таких картин, как «Автостопщик», «Плезантвиль», «Приключения Десперо», «8 подруг Оушена». Также продюсировал проекты «Большой», «Процесс и ошибка», а во время создания первой части антиутопии «Голодные игры» в том числе занял режиссерское кресло.