Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Фантастика, Боевики131 мин18+

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Сюжет

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема…

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»

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