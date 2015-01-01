Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема…



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