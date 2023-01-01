Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

WinkДетямГарри Поттер и Узник АзкабанаАктёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»
Актёры
АктёрHarry Potter
Дэниэл РэдклиффDaniel Radcliffe
АктёрRon Weasley
Руперт ГринтRupert Grint
АктрисаHermione Granger
Эмма УотсонEmma Watson
АктёрProfessor Lupin
Дэвид ТьюлисDavid Thewlis
АктёрRubeus Hagrid
Робби КолтрейнRobbie Coltrane
АктёрSirius Black
Гари ОлдманGary Oldman
АктёрAlbus Dumbledore
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрProfessor Severus Snape
Алан РикманAlan Rickman
АктёрDraco Malfoy
Том ФелтонTom Felton
АктёрPeter Pettigrew