Wink
Детям
Гарри Поттер и Узник Азкабана
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Режиссёры

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

Alfonso Cuarón
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрHarry Potter
Руперт Гринт

Руперт Гринт

Rupert Grint
АктёрRon Weasley
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Emma Watson
АктрисаHermione Granger
Дэвид Тьюлис

Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрProfessor Lupin
Робби Колтрейн

Робби Колтрейн

Robbie Coltrane
АктёрRubeus Hagrid
Гари Олдман

Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрSirius Black
Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрAlbus Dumbledore
Алан Рикман

Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрProfessor Severus Snape
Том Фелтон

Том Фелтон

Tom Felton
АктёрDraco Malfoy
Тимоти Сполл

Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрPeter Pettigrew

Сценаристы

Стивен Кловз

Стивен Кловз

Steven Kloves
Сценарист
Дж.К. Роулинг

Дж.К. Роулинг

J.K. Rowling
Сценарист

Продюсеры

Крис Коламбус

Крис Коламбус

Chris Columbus
Продюсер
Дэвид Хейман

Дэвид Хейман

David Heyman
Продюсер
Марк Рэдклифф

Марк Рэдклифф

Mark Radcliffe
Продюсер
Майкл Барнатан

Майкл Барнатан

Michael Barnathan
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Рогволд Суховерко

Рогволд Суховерко

Актёр дубляжа

Художники

Алан Гилмор

Алан Гилмор

Alan Gilmore
Художник
Нил Ламонт

Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник
Стивен Лоуренс

Стивен Лоуренс

Steven Lawrence
Художник
Гари Томкинс

Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Александра Уолкер

Александра Уолкер

Alexandra Walker
Художница
Яни Темиме

Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Стефени МакМиллан

Стефени МакМиллан

Stephenie McMillan
Художница
Стюарт Крэйг

Стюарт Крэйг

Stuart Craig
Художник

Монтажёры

Стивен Вайсберг

Стивен Вайсберг

Steven Weisberg
Монтажёр

Операторы

Майкл Серезин

Майкл Серезин

Michael Seresin
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

Джон Уильямс

John Williams
Композитор