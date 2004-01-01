Этот фильм пока недоступен
Гарри Поттер и Узник Азкабана (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Пришло время юному магу столкнуться с прошлым своей семьи. «Гарри Поттер и Узник Азкабана» — мрачно-волшебный фильм, который с уклоном в личную драму раскрывает новые грани мира Хогвартса и предыстории главного героя.
На третьем году обучения Гарри Поттер узнает о Сириусе Блэке, сбежавшем узнике Азкабана, которого считают угрозой для жизни юного чародея. Стражи тюрьмы дементоры, способные высасывать счастье, наводят жути на Хогвартс, усиливая и без того напряженную атмосферу. Гарри, Рон и Гермиона расследуют связь Блэка с прошлым Поттера, постигая захватывающие тайны семьи юного волшебника. Новые заклинания и магические артефакты помогают ребятам противостоять возникающим на каждом шагу опасностям. К финалу представления о врагах и союзниках могут перевернуться с ног на голову.
«Гарри Поттер и Узник Азкабана» — фильм, где магия переплетается с разгадками прошлого. В отличие от предыдущих частей, здесь нет явного злодея, а конфликт строится на недопонимании.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
- Режиссёр
Альфонсо
Куарон
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Алан
Рикман
- Актёр
Том
Фелтон
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Сценарист
Стивен
Кловз
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- АУХудожница
Александра
Уолкер
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СКХудожник
Стюарт
Крэйг
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс