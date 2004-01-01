Гарри Поттер и Узник Азкабана (фильм, 2004) смотреть онлайн

Пришло время юному магу столкнуться с прошлым своей семьи. «Гарри Поттер и Узник Азкабана» — мрачно-волшебный фильм, который с уклоном в личную драму раскрывает новые грани мира Хогвартса и предыстории главного героя.



На третьем году обучения Гарри Поттер узнает о Сириусе Блэке, сбежавшем узнике Азкабана, которого считают угрозой для жизни юного чародея. Стражи тюрьмы дементоры, способные высасывать счастье, наводят жути на Хогвартс, усиливая и без того напряженную атмосферу. Гарри, Рон и Гермиона расследуют связь Блэка с прошлым Поттера, постигая захватывающие тайны семьи юного волшебника. Новые заклинания и магические артефакты помогают ребятам противостоять возникающим на каждом шагу опасностям. К финалу представления о врагах и союзниках могут перевернуться с ног на голову.



«Гарри Поттер и Узник Азкабана» — фильм, где магия переплетается с разгадками прошлого. В отличие от предыдущих частей, здесь нет явного злодея, а конфликт строится на недопонимании.



