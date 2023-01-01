Биография

Дж.К. Роулинг — английская писательница, сценарист и продюсер. Родилась в Йейте 31 июля 1965 года. Будущая автор и мультимиллионер Джоан Кэтлин училась в школе Святого Михаила и в Эксетерском университете. Получила степень бакалавра по французскому и классической филологии. Переехав в Лондон, трудилась секретарем в исследовательском отделе «Международной амнистии». Во время одной из поездок на работу ее посетила идея написать роман о мальчике-волшебнике. Первую книгу про Гарри Поттера она закончила писать в 1995 году и сразу отправилась на поиски издателя, но только компания Bloomsbury откликнулась на предложение писательницы. Так, в 1997 году в книжных магазинах появился роман «Гарри Поттер и Философский камень». Сегодня Дж.К. Роулинг — автор 23 книг, по ее романам сняли восемь фильмов о Гарри Поттере. Также она выступила сценаристом кинокартин «Фантастические твари и где они обитают», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».