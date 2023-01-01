Страйк (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Ветеран войны, разочаровавшийся в людях, расследует запутанные преступления. Сериал HBO в духе «Шерлока» по мотивам детективов Джоан Роулинг.



Корморан Страйк вернулся с Афганской войны инвалидом. Обозлившийся на весь мир, он тем не менее вынужден в нем существовать. Опыт в Бюро расследований подталкивает его открыть собственное сыскное агентство, однако мизантропу Страйку трудно самостоятельно вести дела и рассчитываться с долгами. Он нанимает временную помощницу Робин Эллакот, которая вскоре становится ему полноценной напарницей в распутывании ниточек преступлений. Вместе они разгадывают тайны, которые ставят в тупик полицию, но не всем это нравится...



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