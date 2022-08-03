Начало захватывающей истории о детективе Корморане Страйке по романам Джоан Роулинг. Смотрите на Wink сериал «Страйк» — 1 сезон снят по мотивам книг «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». Вскоре после того, как ветеран афганской войны, а ныне частный детектив Корморан Страйк нанимает помощницу Робин, к нему обращается новый клиент — Джон Бристоу. Он просит Страйка расследовать смерть его сестры, супермодели Лулы Лэндри. За работу Бристоу обещает детективу гонорар в 100 тысяч фунтов, но Страйк берется за дело лишь тогда, когда узнает, что одна из свидетельниц поменяла свои показания в полиции. Тем временем Робин пытается узнать побольше о своем новом боссе и обнаруживает, что он сын известной рок-звезды. Как будут развиваться их отношения дальше и сумеют ли они распутать клубок тайн вокруг смерти Лулы? Смотреть сериал «Страйк», 1 сезон, можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве без рекламы!

