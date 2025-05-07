Страйк. Сезон 4
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Страйк
4-й сезон

Страйк (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

9.12018, Strike 4 серии
Детективы, Криминал18+
Ветеран войны становится частным сыщиком. Детективный сериал по мотивам книг Джоан Роулинг

Контент станет доступным 07.05.2025

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Ветеран войны, разочаровавшийся в людях, расследует запутанные преступления. Сериал HBO в духе «Шерлока» по мотивам детективов Джоан Роулинг.

Корморан Страйк вернулся с Афганской войны инвалидом. Обозлившийся на весь мир, он тем не менее вынужден в нем существовать. Опыт в Бюро расследований подталкивает его открыть собственное сыскное агентство, однако мизантропу Страйку трудно самостоятельно вести дела и рассчитываться с долгами. Он нанимает временную помощницу Робин Эллакот, которая вскоре становится ему полноценной напарницей в распутывании ниточек преступлений. Вместе они разгадывают тайны, которые ставят в тупик полицию, но не всем это нравится...

Смогут ли сработаться циничный бывший вояка и юная, живая и любопытная девушка? Узнайте в современном детективе «Страйк» — сериал доступен к просмотру онлайн на платформе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страйк»