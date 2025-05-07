Страйк (сериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн
Контент станет доступным 07.05.2025
О сериале
Ветеран войны, разочаровавшийся в людях, расследует запутанные преступления. Сериал HBO в духе «Шерлока» по мотивам детективов Джоан Роулинг.
Корморан Страйк вернулся с Афганской войны инвалидом. Обозлившийся на весь мир, он тем не менее вынужден в нем существовать. Опыт в Бюро расследований подталкивает его открыть собственное сыскное агентство, однако мизантропу Страйку трудно самостоятельно вести дела и рассчитываться с долгами. Он нанимает временную помощницу Робин Эллакот, которая вскоре становится ему полноценной напарницей в распутывании ниточек преступлений. Вместе они разгадывают тайны, которые ставят в тупик полицию, но не всем это нравится...
Смогут ли сработаться циничный бывший вояка и юная, живая и любопытная девушка? Узнайте в современном детективе «Страйк» — сериал доступен к просмотру онлайн на платформе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сьюзэн
Талли
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- КЛАктёр
Керр
Логан
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ККАктриса
Кристина
Коул
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ССАктриса
Сара
Суини
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЙРАктёр
Йен
Редфорд
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- РКПродюсер
Рут
Кэнли-Леттс
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- ККХудожница
Клер
Кенни
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ТНОператор
Томаш
Наумюк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски