Страйк (сериал, 2018) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Корморан Страйк уговаривает Робин вернуться в детективное агентство. Там их ждет новое дело — о давнем убийстве, как-то связанном с шантажом влиятельного политика. Смогут ли напарники раскрыть преступление и справиться с влечением друг к другу, расскажет детектив «Страйк». 4 сезон экранизации книжных бестселлеров Дж. К. Роулинг основан на романе «Смертельная белизна».
Четвертый сезон сериала о ветеране Афганистана, ставшем частным детективом, начинается на вечеринке в честь свадьбы Робин Эллакотт и Мэттью Канлиффа. Туда без предупреждения врывается Корморан Страйк, чтобы предложить Робин вернуться на работу в его агентство — уже в качестве полноценного делового партнера. Спустя год Корморан и Робин обнаруживают в своем офисе молодого человека по имени Билли. Он рассказывает, что в детстве видел убийство маленькой девочки, тело которой похоронено на заднем дворе дома его отца. Через некоторое время к Корморану обращается политик из Консервативной партии Джастин Чизвелл. Он утверждает, что стал жертвой шантажа, и просит вывести преступников на чистую воду. В ходе расследования Корморан и Робин понимают, что эти два дела причудливым образом связаны.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
