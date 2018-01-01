Страйк (сериал, 2018) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Корморан Страйк уговаривает Робин вернуться в детективное агентство. Там их ждет новое дело — о давнем убийстве, как-то связанном с шантажом влиятельного политика. Смогут ли напарники раскрыть преступление и справиться с влечением друг к другу, расскажет детектив «Страйк». 4 сезон экранизации книжных бестселлеров Дж. К. Роулинг основан на романе «Смертельная белизна».



Четвертый сезон сериала о ветеране Афганистана, ставшем частным детективом, начинается на вечеринке в честь свадьбы Робин Эллакотт и Мэттью Канлиффа. Туда без предупреждения врывается Корморан Страйк, чтобы предложить Робин вернуться на работу в его агентство — уже в качестве полноценного делового партнера. Спустя год Корморан и Робин обнаруживают в своем офисе молодого человека по имени Билли. Он рассказывает, что в детстве видел убийство маленькой девочки, тело которой похоронено на заднем дворе дома его отца. Через некоторое время к Корморану обращается политик из Консервативной партии Джастин Чизвелл. Он утверждает, что стал жертвой шантажа, и просит вывести преступников на чистую воду. В ходе расследования Корморан и Робин понимают, что эти два дела причудливым образом связаны.



