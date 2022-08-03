Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Начало захватывающей истории о детективе Корморане Страйке по романам Джоан Роулинг. Смотрите на Wink сериал «Страйк» — 1 сезон снят по мотивам книг «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». Вскоре после того, как ветеран афганской войны, а ныне частный детектив Корморан Страйк нанимает помощницу Робин, к нему обращается новый клиент — Джон Бристоу. Он просит Страйка расследовать смерть его сестры, супермодели Лулы Лэндри. За работу Бристоу обещает детективу гонорар в 100 тысяч фунтов, но Страйк берется за дело лишь тогда, когда узнает, что одна из свидетельниц поменяла свои показания в полиции. Тем временем Робин пытается узнать побольше о своем новом боссе и обнаруживает, что он сын известной рок-звезды. Как будут развиваться их отношения дальше и сумеют ли они распутать клубок тайн вокруг смерти Лулы? Смотреть сериал «Страйк», 1 сезон, можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве без рекламы!
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сьюзэн
Талли
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- КЛАктёр
Керр
Логан
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ККАктриса
Кристина
Коул
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ССАктриса
Сара
Суини
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЙРАктёр
Йен
Редфорд
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- РКПродюсер
Рут
Кэнли-Леттс
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- ККХудожница
Клер
Кенни
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ТНОператор
Томаш
Наумюк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски