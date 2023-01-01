Биография

Альфонсо Куарон — мексиканский и американский режиссер, продюсер, сценарист, оператор и монтажер. Пятикратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Гравитация» и «Рома». Родился в Мехико 28 ноября 1961 года. В двенадцать лет Альфонсо получил в подарок от родителей видеокамеру, на которую снимал эпизоды из своей жизни. После школы будущий кинодеятель поступил в Центр изучения кинематографа, где обучался режиссуре. Некоторое время спустя Куарон получил предложение о работе на мексиканском телевидении, где он сначала был техником, а потом дорос до режиссера. Дебютной полнометражной работой Альфонсо Куарона стала мелодрама «Любовь во время истерии» 1991 года. С 2004 года режиссеру начали поступать предложения о работе в Голливуде, которыми тот незамедлительно воспользовался, сняв ленты «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Дитя человеческое». В 2013 году на экраны вышел фантастический фильм с Сандрой Буллок «Гравитация», покоривший киноакадемиков, а в 2018-м Netflix выпустил драму «Рома» — очень личный для Куарона фильм о жизни мексиканской семьи в Мехико 1970-х.