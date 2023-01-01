Биография

Стивен Кловз — американский сценарист, продюсер, режиссер. Родился в городе Остин штата Техас 18 марта 1960 года. Окончив школу, будущий сценарист Стивен Кловз выбрал для дальнейшей учебы Калифорнийский университет. Первым фильмом, снятым по его сценарию, стала комедийная мелодрама 1984 года «Наперегонки с луной» с Николасом Кейджем и Шоном Пенном в главных ролях. К последующим фильмам он не только написал сценарии, но и выступил на съемках режиссером. Так появилась комедийная мелодрама «Знаменитые братья Бейкер» 1989 года, в которой главные роли исполнили Мишель Пфайффер и Джефф Бриджес. Фильм Стивена Кловза «Вундеркинды» 2000 года получил самую настоящую известность. После этой работы на сценариста обратила внимание кинокомпания Warner Brothers. Так, все фильмы о Гарри Поттере, кроме пятой части, были сняты по оригинальным сценариям Стивена Кловза.После этого мужчина заключил контракт с Columbia Pictures и написал сценарий для новой экранизации комикса Marvel о Человеке-пауке.