Биография

Крис Коламбус – режиссер, сценарист, продюсер, писатель. Он создал фильмы, которые получали разные оценки кинокритиков. Картины режиссера получали как «Оскаров», так и «Золотую малину». На его счету несколько успешных фильмов с самыми высокими кассовыми сборами за всю историю. Будущая «звезда» кинематографа имеет чешские и итальянские корни. Он родился в штате Пенсильвания в небольшом городе Спенглер. Чуть позже семья переехала в штат Огайо, где и прошло детство мальчика. Маленький Крис увлекался рисованием комиксов и хотел стать автором-иллюстратором. На решение заняться кинематографией повлияла картина «Крестный отец». Увидев этот фильм, Крис Коламбус был настолько впечатлен, что уже в школе начал снимать небольшие фильмы на восьмимиллиметровую камеру. Окончив школу, он поступил в Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. В 1984 г. ему удалось попасть Голливуд благодаря сценарию к семейной комедии «Гремлины», который купил Стивен Спилберг. После успешного проката «Гремлинов» сценаристу поступили заказы на написание сценариев к кинолентам «Балбесы» и «Молодой Шерлок Холмс». В 1987 г. Коламбус впервые выступил в роли режиссера комедии «Приключения няни». Затем вышла комедия Криса Коламбуса «Отель разбитых сердец». Мировую славу получили его картины «Один дома», «Один дома – 2: затерянный в Нью-Йорке», несколько фильмов о Гарри Поттере.