Гарри Поттер и Кубок Огня
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня»

Режиссёры

Майк Ньюэлл

Майк Ньюэлл

Mike Newell
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрHarry Potter
Руперт Гринт

Руперт Гринт

Rupert Grint
АктёрRon Weasley
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Emma Watson
АктрисаHermione Granger
Брендан Глисон

Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрAlastor 'MadEye' Moody
Алан Рикман

Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрSeverus Snape
Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрAlbus Dumbledore
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрLord Voldemort
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрCedric Diggory
Робби Колтрейн

Робби Колтрейн

Robbie Coltrane
АктёрRubeus Hagrid
Мэгги Смит

Мэгги Смит

Maggie Smith
АктрисаMinerva McGonagall

Сценаристы

Стивен Кловз

Стивен Кловз

Steven Kloves
Сценарист
Дж.К. Роулинг

Дж.К. Роулинг

J.K. Rowling
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Хейман

Дэвид Хейман

David Heyman
Продюсер
Дэвид Баррон

Дэвид Баррон

David Barron
Продюсер
Крис Каррерас

Крис Каррерас

Chris Carreras
Продюсер
Питер МакДональд

Питер МакДональд

Peter MacDonald
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Александр Клюквин

Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Алексей Рязанцев

Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа

Художники

Аластер Баллок

Аластер Баллок

Alastair Bullock
Художник
Алан Гилмор

Алан Гилмор

Alan Gilmore
Художник
Нил Ламонт

Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник
Гари Томкинс

Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Александра Уолкер

Александра Уолкер

Alexandra Walker
Художница
Яни Темиме

Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Стефени МакМиллан

Стефени МакМиллан

Stephenie McMillan
Художница
Стюарт Крэйг

Стюарт Крэйг

Stuart Craig
Художник

Монтажёры

Мик Одсли

Мик Одсли

Mick Audsley
Монтажёр

Операторы

Роджер Прэтт

Роджер Прэтт

Roger Pratt
Оператор

Композиторы

Патрик Дойл

Патрик Дойл

Patrick Doyle
Композитор