Гарри Поттер и Кубок ОгняАктёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня»
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня»
Режиссёры
Актёры
АктёрHarry Potter
Дэниэл РэдклиффDaniel Radcliffe
АктёрRon Weasley
Руперт ГринтRupert Grint
АктрисаHermione Granger
Эмма УотсонEmma Watson
АктёрAlastor 'MadEye' Moody
Брендан ГлисонBrendan Gleeson
АктёрSeverus Snape
Алан РикманAlan Rickman
АктёрAlbus Dumbledore
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрLord Voldemort
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
АктёрCedric Diggory
Роберт ПаттинсонRobert Pattinson
АктёрRubeus Hagrid
Робби КолтрейнRobbie Coltrane
АктрисаMinerva McGonagall