Гарри Поттер и Кубок Огня (фильм, 2005) смотреть онлайн

Гарри Поттер и Кубок Огня
9.52005, Harry Potter and the Goblet of Fire
Фэнтези, Семейный150 мин18+

О фильме

«Гарри Поттер и Кубок Огня» — приключенческое фэнтези, где юный волшебник сталкивается с суровыми испытаниями и зловещими тайнами. Эмоции, интриги и зрелищность экранизации четвертой книги Дж. К. Роулинг увлекают с первых минут.

Гарри, несмотря на свой юный возраст, неожиданно становится участником опасного Турнира Трех Волшебников. Вместе с другими чемпионами — Седриком Диггори, Виктором Крамом и Флер Делакур — он проходит три сложных испытания: сражение с драконом, спасение друзей из подводного плена и прохождение магического лабиринта. Параллельно Гарри сталкивается с подростковыми проблемами: дружбой, первой влюбленностью и подготовкой к Рождественскому балу. Тем временем в мире магии нарастает угроза: знаки возвращения Волан-де-Морта становятся все очевиднее…

Фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня» — история о храбрости юного волшебника перед лицом опасности и предательства. Фильм впечатляет «реалистичным» изображением магии, накалом страстей и крепкой дружбой, мотивируя смотреть всю сагу.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

