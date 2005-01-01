Этот фильм пока недоступен
Гарри Поттер и Кубок Огня (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
«Гарри Поттер и Кубок Огня» — приключенческое фэнтези, где юный волшебник сталкивается с суровыми испытаниями и зловещими тайнами. Эмоции, интриги и зрелищность экранизации четвертой книги Дж. К. Роулинг увлекают с первых минут.
Гарри, несмотря на свой юный возраст, неожиданно становится участником опасного Турнира Трех Волшебников. Вместе с другими чемпионами — Седриком Диггори, Виктором Крамом и Флер Делакур — он проходит три сложных испытания: сражение с драконом, спасение друзей из подводного плена и прохождение магического лабиринта. Параллельно Гарри сталкивается с подростковыми проблемами: дружбой, первой влюбленностью и подготовкой к Рождественскому балу. Тем временем в мире магии нарастает угроза: знаки возвращения Волан-де-Морта становятся все очевиднее…
Фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня» — история о храбрости юного волшебника перед лицом опасности и предательства. Фильм впечатляет «реалистичным» изображением магии, накалом страстей и крепкой дружбой, мотивируя смотреть всю сагу.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Алан
Рикман
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актриса
Мэгги
Смит
- Сценарист
Стивен
Кловз
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- ККПродюсер
Крис
Каррерас
- ПМПродюсер
Питер
МакДональд
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- АУХудожница
Александра
Уолкер
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СКХудожник
Стюарт
Крэйг
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл