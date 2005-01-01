Гарри Поттер и Кубок Огня (фильм, 2005) смотреть онлайн

«Гарри Поттер и Кубок Огня» — приключенческое фэнтези, где юный волшебник сталкивается с суровыми испытаниями и зловещими тайнами. Эмоции, интриги и зрелищность экранизации четвертой книги Дж. К. Роулинг увлекают с первых минут.



Гарри, несмотря на свой юный возраст, неожиданно становится участником опасного Турнира Трех Волшебников. Вместе с другими чемпионами — Седриком Диггори, Виктором Крамом и Флер Делакур — он проходит три сложных испытания: сражение с драконом, спасение друзей из подводного плена и прохождение магического лабиринта. Параллельно Гарри сталкивается с подростковыми проблемами: дружбой, первой влюбленностью и подготовкой к Рождественскому балу. Тем временем в мире магии нарастает угроза: знаки возвращения Волан-де-Морта становятся все очевиднее…



Фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня» — история о храбрости юного волшебника перед лицом опасности и предательства. Фильм впечатляет «реалистичным» изображением магии, накалом страстей и крепкой дружбой, мотивируя смотреть всю сагу.



Гарри Поттер и Кубок Огня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.