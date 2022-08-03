Филадельфия (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Philadelphia
Драма120 мин18+
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О фильме
Основанная на реальных событиях картина, которая принесла Тому Хэнксу его первый «Оскар». Успешного молодого адвоката увольняют из-за его сексуальной ориентации и смертельного диагноза. Герой решает бороться за свои права и подает в суд на работодателей. Отважится ли кто-то его защищать?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Джейсон
Робардс
- Актриса
Мэри
Стинберген
- ДВАктриса
Джоэнн
Вудворд
- Актёр
Чарльз
Нэпьер
- РРАктёр
Роберт
Риджли
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- РВАктёр
Рон
Вотер
- РНСценарист
Рон
Нисуонер
- Продюсер
Джонатан
Демме
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Говард
Шор