Филадельфия (фильм, 1993) смотреть онлайн

Основанная на реальных событиях картина, которая принесла Тому Хэнксу его первый «Оскар». Успешного молодого адвоката увольняют из-за его сексуальной ориентации и смертельного диагноза. Герой решает бороться за свои права и подает в суд на работодателей. Отважится ли кто-то его защищать?

