Филадельфия
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Филадельфия (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Philadelphia
Драма120 мин18+

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О фильме

Основанная на реальных событиях картина, которая принесла Тому Хэнксу его первый «Оскар». Успешного молодого адвоката увольняют из-за его сексуальной ориентации и смертельного диагноза. Герой решает бороться за свои права и подает в суд на работодателей. Отважится ли кто-то его защищать?

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Филадельфия»