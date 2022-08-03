Эта дурацкая любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Остроумная романтическая комедия «Эта дурацкая любовь» — фильм 2011 года, который напоминает, что любовные отношения — дело непредсказуемое. Режиссерам Гленну Фикарре и Джону Рекуа удалось собрать на съемочной площадке целую россыпь звезд: Стива Карелла, Райана Гослинга, Джулианну Мур и Эмму Стоун.
Кэл Уивер живет жизнью среднего американца, пока жена внезапно не сообщает ему о разводе. Пытаясь заглушить душевную боль, он коротает вечера в баре и наблюдает, как Джейкоб — бесконечно уверенный в себе ловелас — знакомится с женщинами. Между мужчинами завязываются приятельские отношения, и Джейкоб решает помочь — превратить Кэла в стильного и привлекательного мужчину. И пока один заново учится очаровывать дам, второй впервые в жизни влюбляется всерьез.
Фильм «Эта дурацкая любовь» понравится тем, кто ценит легкое, но эмоциональное кино о семье, ошибках и втором шансе. Это история о том, что любовь редко бывает идеальной, но именно в этом ее настоящая прелесть.
Рейтинг
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Лио
Типтон
- ДБАктёр
Джона
Бобо
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Мариса
Томей
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- БЛАктриса
Бет
Литтлфорд
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- Продюсер
Стив
Карелл
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- ВДПродюсер
Вэнс
ДеДженерес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- СЧХудожница
Сью
Чань
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек
- НУКомпозитор
Ник
Урата