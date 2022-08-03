Остроумная романтическая комедия «Эта дурацкая любовь» — фильм 2011 года, который напоминает, что любовные отношения — дело непредсказуемое. Режиссерам Гленну Фикарре и Джону Рекуа удалось собрать на съемочной площадке целую россыпь звезд: Стива Карелла, Райана Гослинга, Джулианну Мур и Эмму Стоун.



Кэл Уивер живет жизнью среднего американца, пока жена внезапно не сообщает ему о разводе. Пытаясь заглушить душевную боль, он коротает вечера в баре и наблюдает, как Джейкоб — бесконечно уверенный в себе ловелас — знакомится с женщинами. Между мужчинами завязываются приятельские отношения, и Джейкоб решает помочь — превратить Кэла в стильного и привлекательного мужчину. И пока один заново учится очаровывать дам, второй впервые в жизни влюбляется всерьез.



Фильм «Эта дурацкая любовь» понравится тем, кто ценит легкое, но эмоциональное кино о семье, ошибках и втором шансе. Это история о том, что любовь редко бывает идеальной, но именно в этом ее настоящая прелесть.

