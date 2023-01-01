Биография

Американский сценарист Джон Рекуа родился 1 января 1967 года в Сиэтле, США, и являлся сподвижником Гленна Фекарра по многим совместным проектам. Прежде всего, это знакомство и совместная работа над «Кошки и собаки», а затем еще несколько ярких фильмов, один из них «Я люблю тебя, Филиппа Морриса». Фильмы Джона Рекуа и его друга Гленна Фекарра известны по всей Америке и далеко за ее пределами. «Плохой Санта» – только один из них. Но были его самостоятельные проекты и телепостановки. Джон Рекуа обладает чувством юмора, несколько отличающимся от знакомых нам шуток английского формата. Поэтому ему отлично удается снимать комедии и мелодрамы. «Сумасшедший, глупый, любовь», «Виски, танго, фокстрот» и другие – в этом ключе. Содружество двух гениев продюсирования и сценаристов время от времени продолжалось, что вылилось в блестящие результаты. Все фильмы этого тандема знакомы широкой публике, а работа над проектами продолжается самыми интенсивными темпами. Работы Джона Рекуа в настоящее время продолжают ранее начатые удачные проекты, такие как «Кошки и собаки 2 и 3», «Плохой Санта-2», проекты приключенческого кино и комедийные ленты. Всего в творческой копилке 30 лент, многие из которых сняты в творческом тандеме.