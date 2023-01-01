Лио Типтон

Биография

Лиа Типтон — имя при рождении Анали Кристиан Типтон — американская актриса, фотомодель, в прошлом фигуристка. Родилась в Миннесоте, США, 9 ноября 1988 года. Анали Типтон встала на коньки в два с половиной года. До 16 лет успела выступить на четырех чемпионатах Америки по синхронному фигурному катанию. Сейчас иногда выходит на лед в благотворительных выступлениях. Была фотомоделью для рекламы в журналах, также выходила на подиум. Заняла третье место в финале 11 сезона шоу «Топ-модель по-американски». Карьеру актрисы Анали Типтон начала уже после участия в шоу. Сначала был эпизод в ситкоме «Теория большого взрыва», потом роль в криминальной комедии «Зеленый шершень» с Камерон Диас и в комедии «Эта дурацкая любовь» со Стивом Кареллом и Джулианной Мур, в фильме ужасов «Тепло наших тел», в фантастическом боевике «Люси» со Скарлетт Йоханссон. Главная роль у нее в сериале «Любовь на Манхэттене». Небольшая роль в фантастическом сериале «Области тьмы». Она снялась в сериале «Почему женщины убивают». В приключенческом боевике «Огненная тайна» она — не только актриса в главной роли, но и продюсер.