Биография

Американский писатель и сценарист Гленн Фикарра родился в 1971 году, 27 мая. Карьера в кино и мюзиклах началась с фильма «Кошки и собаки» в 2001 году, затем в 2003-м – известный всем фильм «Плохой Санта». В большинстве фильмы Гленна Фикарра являются его режиссерскими и продюсерскими работами одновременно. Фильм, получивший широкую известность, «Я люблю тебя Филиппа Морриса» 2009 года – это проект автора, а в фильме «Вернуться в игру» 2013 года он совмещает все должности по созданию телепроекта. Всего создано более 40 лент, кино- и телепроектов. Роли Гленна Фекарра ограничены только одной работой – в его первом фильме-мюзикле 2001 года. Жанры, подвластные талантливому писателю и режиссеру, – драма и мелодрама, иногда с элементами фэнтези и часто с интересным музыкальным наполнением. Самыми лучшими его работами признаны, кроме «Плохого Санты», «Эта дурацкая любовь» и «Смолфут – маленькая ножка». Телесериалы, которые также являлись частью творчества продюсера, – «Это МЫ» и «Патриот». Все проекты объединяют элементы, так привлекающие современного зрителя, – это обязательно музыка, драматический сюжет и тонкий английский юмор. В данное время Гленн Фекарра работает сразу над несколькими проектами, в надежде, что звезда его еще долго не померкнет на небосклоне американского киноискусства. Более чем 30 лент сняты в тандеме с Джоном Рекуа.