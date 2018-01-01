Wink
Эта дурацкая любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Эта дурацкая любовь»

Режиссёры

Гленн Фикарра

Glenn Ficarra
Режиссёр
Джон Рекуа

John Requa
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрCal
Райан Гослинг

Ryan Gosling
АктёрJacob
Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаEmily
Эмма Стоун

Emma Stone
АктрисаHannah
Лио Типтон

Lio Tipton
АктрисаJessica (в титрах: Analeigh Tipton)
Джона Бобо

Jonah Bobo
АктёрRobbie
Кевин Бейкон

Kevin Bacon
АктёрDavid Lindhagen
Мариса Томей

Marisa Tomei
АктрисаKate
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрBernie
Бет Литтлфорд

Beth Littleford
АктрисаClaire

Сценаристы

Дэн Фогельман

Dan Fogelman
Сценарист

Продюсеры

Стив Карелл

Steve Carell
Продюсер
Дениз Ди Нови

Denise Di Novi
Продюсер
Вэнс ДеДженерес

Vance DeGeneres
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Сью Чань

Sue Chan
Художница

Монтажёры

Ли Хэксалл

Lee Haxall
Монтажёр

Операторы

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор
Ник Урата

Nick Urata
Композитор