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Джек – покоритель великанов 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Джек – покоритель великанов 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек – покоритель великанов 3D»

Режиссёры

Брайан Сингер

Брайан Сингер

Bryan Singer
Режиссёр

Актёры

Николас Холт

Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрJack
Элинор Томлинсон

Элинор Томлинсон

Eleanor Tomlinson
АктрисаIsabelle
Юэн Макгрегор

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрElmont
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрRoderick
Иэн Макшейн

Иэн Макшейн

Ian McShane
АктёрKing Brahmwell
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрGeneral Fallon
Джон Кассир

Джон Кассир

John Kassir
АктёрGeneral Fallon's Small Head
Бен Дэниелс

Бен Дэниелс

Ben Daniels
АктёрFumm
Юэн Бремнер

Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрWicke
Эдди Марсан

Эдди Марсан

Eddie Marsan
АктёрCrawe

Сценаристы

Кристофер Маккуорри

Кристофер Маккуорри

Christopher McQuarrie
Сценарист
Дэн Стадни

Дэн Стадни

Dan Studney
Сценарист
Даррен Лемке

Даррен Лемке

Darren Lemke
Сценарист
Дэвид Добкин

Дэвид Добкин

David Dobkin
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Добкин

Дэвид Добкин

David Dobkin
Продюсер
Ори Мармур

Ори Мармур

Ori Marmur
Продюсер
Патрик МакКормик

Патрик МакКормик

Patrick McCormick
Продюсер
Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Вальц

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Алексей Рязанцев

Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Андрей Данилюк

Андрей Данилюк

Актёр дубляжа

Художники

Марк Харрис

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Фил Харви

Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Род МакЛин

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Питер Расселл

Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Гари Томкинс

Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Ричард Робертс

Ричард Робертс

Richard Roberts
Художник

Монтажёры

Боб Дюксе

Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр
Джон Оттмен

Джон Оттмен

John Ottman
Монтажёр

Операторы

Ньютон Томас Сигел

Ньютон Томас Сигел

Newton Thomas Sigel
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор