Биография

Кристофер МакКуорри — режиссер, сценарист. Награжден несколькими призами и премиями, в том числе «Оскаром». Родился в 1968 году. Долго искал свое призвание, пока по совету товарища не написал киносценарий. Фильм 1993 года «Публичный доступ» получил фестивальный приз. Еще большая победа ждала следующую ленту, снятую по сценарию того же автора. Детектив «Подозрительные лица» высоко оценен несколькими фестивальными жюри и внесен в список лучших детективов Голливуда. Сценарист получил «Оскар». Фильмы МакКуорри, как оказалось, обречены на успех. Он пишет сценарии для популярнейшего сериала «Полиция Нью-Йорка», выдержавшего 12 сезонов. Его многосерийный триллер «Неизвестные лица» смотрят миллионы зрителей, но показ прерывают по необъяснимым причинам. По его текстам снимаются боевики с участием Тома Круза, причем три эпизода франшизы «Миссия невыполнима» МакКоурри снимает самостоятельно. Он входит в команду сценаристов, придумавших образ супергероя Росомахи, участвует в создании эпизода космической оперы «Звездные войны» о девушке-изгое. Фэнтези «Джек — покоритель великанов» собирает кассу, вдесятеро превосходящую съемочный бюджет.