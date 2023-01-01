Биография

Патрик МакКормик – продюсер. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Донни Браско», «Принц Персии: Пески времени», «Высоты свободы», «Союзники», «Мачеха». Продюсер начал свою кинокарьеру с телевизионных проектов. Первым фильмом Патрика МакКормика стала многосерийная семейная комедия «ABC Специально после школы». В 1985 году он продюсировал полнометражный комедийный детектив «Компрометирующие позы» с Сьюзен Сарандон в главной роли. В 1997 году на экраны вышел еще один продюсерский проект, биографическая драма «Донни Браско». Главные роли в кинокартине исполнили Аль Пачино и Джонни Депп. Фильм был номинирован на Оскар. Спустя год в фильмографии продюсера появился еще одна успешная работа, комедийная мелодрама «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзен Сарандон. На этот раз кинокартина была номинирована на «Золотой Глобус». В 2005 году на экраны вышла музыкальная комедия «Чарли и шоколадная фабрика». В 2010 году МакКормик продюсировал приключенческую драму «Ромовый дневник». В том же году зрители увидели боевик «Принц Персии: Пески времени». В 2016 году на экраны вышел продюсерский проект «Союзники».