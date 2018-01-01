Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Банды Нью-Йорка»

Режиссёры

Мартин Скорсезе

Martin Scorsese
Режиссёр

Актёры

Леонардо ДиКаприо

Leonardo DiCaprio
АктёрAmsterdam Vallon
Дэниэл Дэй-Льюис

Daniel Day-Lewis
АктёрBill 'The Butcher' Cutting
Кэмерон Диас

Cameron Diaz
АктрисаJenny Everdeane
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрBoss Tweed
Джон Си Райли

John C. Reilly
АктёрHappy Jack
Генри Томас

Henry Thomas
АктёрJohnny Sirocco
Лиам Нисон

Liam Neeson
Актёр'Priest' Vallon
Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрWalter 'Monk' McGinn
Гари Льюис

Gary Lewis
АктёрMcGloin
Стивен Грэм

Stephen Graham
АктёрShang

Сценаристы

Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист
Кеннет Лонерган

Kenneth Lonergan
Сценарист
Джей Кокс

Jay Cocks
Сценарист

Продюсеры

Альберто Гримальди

Alberto Grimaldi
Продюсер
Харви Вайнштейн

Harvey Weinstein
Продюсер
Джерри Роберт Бирн

Gerry Robert Byrne
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Макарский

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа

Художники

Стефано Мария Ортолани

Stefano Maria Ortolani
Художник
Наццарено Пйана

Nazzareno Piana
Художник
Сэнди Пауэлл

Sandy Powell
Художница
Франческа Ло Скьяво

Francesca Lo Schiavo
Художница

Монтажёры

Тельма Скунмейкер

Thelma Schoonmaker
Монтажёр

Операторы

Михаэль Балльхаус

Michael Ballhaus
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор