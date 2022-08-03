Банды Нью-Йорка (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.32002, Gangs of New York
Драма, Криминал159 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города «американской мечты» действует только один закон — закон силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто не считает потерь и не оплакивает погибших.
СтранаНидерланды, США, Италия, Великобритания, Германия
ЖанрКриминал, Драма
КачествоSD
Время159 мин / 02:39
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Генри
Томас
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Брендан
Глисон
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- Актёр
Стивен
Грэм
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ДКСценарист
Джей
Кокс
- АГПродюсер
Альберто
Гримальди
- ХВПродюсер
Харви
Вайнштейн
- ДРПродюсер
Джерри
Роберт Бирн
- Актёр дубляжа
Антон
Макарский
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- НПХудожник
Наццарено
Пйана
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- Композитор
Говард
Шор