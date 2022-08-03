Банды Нью-Йорка
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Банды Нью-Йорка

Банды Нью-Йорка (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.32002, Gangs of New York
Драма, Криминал159 мин18+

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О фильме

Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города «американской мечты» действует только один закон — закон силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто не считает потерь и не оплакивает погибших.

Страна
Нидерланды, США, Италия, Великобритания, Германия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
159 мин / 02:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банды Нью-Йорка»