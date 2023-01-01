Биография

Харви Вайнштейн – продюсер, создатель «Miramax Films», совладелец продюсерской организации «The Weinstein Company». Награжден премиями BAFTA и «Оскар» за картину «Влюбленный Шекспир». Один из самых выдающихся голливудских продюсеров. Его кинематографические творения часто признавались лучшими и становились лауреатами престижных кинематографических премий. Детские годы будущего продюсера прошли в Куинсе. Юноша учился в школе Джона Брауна, затем получил высшее образование в университете в Буффало. Получив диплом вуза, он начал делать первые шаги в карьере. Харви Вайнштейн в роли продюсера работал над разными проектами, принимал участие в организации концертных программ рок-групп. На вырученные средства в 70-х годах создал компанию «Miramax» всесте со своим братом. Название было придумано путем соединения имен родителей (Мириам и Макса). Профессиональное чутье позволило начинающему продюсеру быстро добиться успеха. Выбранные им картины молодых режиссеров почти всегда оказывались успешными. Одним из таких начинающих мастеров оказался Квентин Тарантино. Работа Харви Вайнштейна с фильмами «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» в одно мгновение сделала его популярным продюсером. В дальнейшем список успешных картин пополнился такими шедеврами, как «Английский пациент», «Правила виноделов», «Крик», «Влюбленный Шекспир», «Шоколад» и другими.