Авиатор (фильм, 2004) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в гигантское, фантастически прибыльное предприятие. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца прелестнейших голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, и он установил рекорд скоростных полетов, приобрел вторую по величине коммерческую авиакомпанию… Деньги жгут сердце Хьюза, они не дают ему покоя, а душа его рвется ввысь. Только там, на высоте нескольких тысяч метров, он счастлив по-настоящему. Только там, где все решает лишь мастерство пилота и Бог, ничто не ценится так дорого, как верность и честь.
Авиатор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Алан
Алда
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Алек
Болдуин
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Адам
Скотт
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- Продюсер
Чарльз
Эванс мл.
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Майкл
Манн
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КПХудожник
Клод
Паре
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- Композитор
Говард
Шор