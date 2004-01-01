Авиатор (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в гигантское, фантастически прибыльное предприятие. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца прелестнейших голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, и он установил рекорд скоростных полетов, приобрел вторую по величине коммерческую авиакомпанию… Деньги жгут сердце Хьюза, они не дают ему покоя, а душа его рвется ввысь. Только там, на высоте нескольких тысяч метров, он счастлив по-настоящему. Только там, где все решает лишь мастерство пилота и Бог, ничто не ценится так дорого, как верность и честь.



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