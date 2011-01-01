5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Больше всего мы знаем не о жизни простых земледельцев и ремесленников Древнего Египта, а о жизни вельмож. Дело в том, что их гробницы были украшены росписями, которые позволяют нам спустя многие годы судить не только об особенностях быта, но и том, что вельможи любили и чего не любили, чем гордились и перед чем трепетали.



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