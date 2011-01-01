WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокЖизнь египетского вельможи
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
7.52011, Жизнь египетского вельможи
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Больше всего мы знаем не о жизни простых земледельцев и ремесленников Древнего Египта, а о жизни вельмож. Дело в том, что их гробницы были украшены росписями, которые позволяют нам спустя многие годы судить не только об особенностях быта, но и том, что вельможи любили и чего не любили, чем гордились и перед чем трепетали.
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