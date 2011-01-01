5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Закон — это строгое, непререкаемое предписание, веление, обязательное к исполнению всеми гражданами данного государства. На нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим самые древние законы, узнаем, как и за что судили людей в древности.



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