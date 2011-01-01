Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

7.52011, Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Закон &mdash; это строгое, непререкаемое предписание, веление, обязательное к исполнению всеми гражданами данного государства. На нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим самые древние законы, узнаем, как и за что судили людей в древности.

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