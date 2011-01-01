WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокБиблейские сказания
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
7.52011, Библейские сказания
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
В степях между Египтом, Двуречьем и побережьем Средиземного моря жили древнееврейские племена. Они бережно хранили в памяти предания о прошлом своего народа. Эти предания вошли в Ветхий Завет ; самую древнюю часть Библии. На этом уроке вы познакомитесь с преданиями о родоначальнике евреев Аврааме, сыновьях Иакова и скитаниях евреев. Узнаете о Моисее, которому Бог на горе Синай вручил скрижали с 10 заповедями, и завете Яхве.
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