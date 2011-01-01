Библейские сказания
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Библейские сказания

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

7.52011, Библейские сказания
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В степях между Египтом, Двуречьем и побережьем Средиземного моря жили древнееврейские племена. Они бережно хранили в памяти предания о прошлом своего народа. Эти предания вошли в Ветхий Завет ; самую древнюю часть Библии. На этом уроке вы познакомитесь с преданиями о родоначальнике евреев Аврааме, сыновьях Иакова и скитаниях евреев. Узнаете о Моисее, которому Бог на горе Синай вручил скрижали с 10 заповедями, и завете Яхве.

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