5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

В степях между Египтом, Двуречьем и побережьем Средиземного моря жили древнееврейские племена. Они бережно хранили в памяти предания о прошлом своего народа. Эти предания вошли в Ветхий Завет ; самую древнюю часть Библии. На этом уроке вы познакомитесь с преданиями о родоначальнике евреев Аврааме, сыновьях Иакова и скитаниях евреев. Узнаете о Моисее, которому Бог на горе Синай вручил скрижали с 10 заповедями, и завете Яхве.



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