5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Может ли быть опасной армия, если она вооружена только холодным оружием? Может! Более того, подобная армия, как оказалось, может завоевывать огромные территории. Во время урока речь пойдет о вооружении египетской армии и о завоевательных походах Тутмоса III.



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