WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокВоенные походы фараонов
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
7.52011, Военные походы фараонов
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Может ли быть опасной армия, если она вооружена только холодным оружием? Может! Более того, подобная армия, как оказалось, может завоевывать огромные территории. Во время урока речь пойдет о вооружении египетской армии и о завоевательных походах Тутмоса III.
Сериал Военные походы фараонов 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.