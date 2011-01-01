Военные походы фараонов
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Военные походы фараонов

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

7.52011, Военные походы фараонов
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Может ли быть опасной армия, если она вооружена только холодным оружием? Может! Более того, подобная армия, как оказалось, может завоевывать огромные территории. Во время урока речь пойдет о вооружении египетской армии и о завоевательных походах Тутмоса III.

Сериал Военные походы фараонов 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг