5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

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Древних египтян называли «самыми богобоязненными людьми». Так ли это? Почему египетские боги носили в себе черты не только людей, но и животных? Что ожидало древнего египтянина после смерти? На эти и другие вопросы вы узнаете ответы, прослушав урок.



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