Религия древних египтян
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Религия древних египтян

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, Религия древних египтян
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Древних египтян называли «самыми богобоязненными людьми». Так ли это? Почему египетские боги носили в себе черты не только людей, но и животных? Что ожидало древнего египтянина после смерти? На эти и другие вопросы вы узнаете ответы, прослушав урок.

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