WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокПерсидская держава царя царей
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
7.52011, Персидская держава царя царей
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 �класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
После гибели Ассирийской державы всё Двуречье покорилось вавилонскому царю, а Вавилон стал самым большим и знаменитым городом Азии. Вавилонский царь Навуходоносор II в 586 г. до н. э. захватил и разрушил Иерусалим, а всех оставшихся в живых жителей обратил в рабство и переселил в Вавилон. Вавилонское царство стало самым могущественным государством в Двуречье. Но могущество одного царства быстро сменилось господством другого. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с историей одной из самых великих держав древности ; державой «царя царей» Персией.
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