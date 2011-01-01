Персидская держава царя царей
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Персидская держава царя царей

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

7.52011, Персидская держава царя царей
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

После гибели Ассирийской державы всё Двуречье покорилось вавилонскому царю, а Вавилон стал самым большим и знаменитым городом Азии. Вавилонский царь Навуходоносор II в 586 г. до н. э. захватил и разрушил Иерусалим, а всех оставшихся в живых жителей обратил в рабство и переселил в Вавилон. Вавилонское царство стало самым могущественным государством в Двуречье. Но могущество одного царства быстро сменилось господством другого. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с историей одной из самых великих держав древности ; державой «царя царей» Персией.

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