5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

После гибели Ассирийской державы всё Двуречье покорилось вавилонскому царю, а Вавилон стал самым большим и знаменитым городом Азии. Вавилонский царь Навуходоносор II в 586 г. до н. э. захватил и разрушил Иерусалим, а всех оставшихся в живых жителей обратил в рабство и переселил в Вавилон. Вавилонское царство стало самым могущественным государством в Двуречье. Но могущество одного царства быстро сменилось господством другого. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с историей одной из самых великих держав древности ; державой «царя царей» Персией.



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