Государство на берегах Нила
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Государство на берегах Нила

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, Государство на берегах Нила
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Египет называли «Даром Нила». Может ли одна единственная река полностью определять жизнь многочисленного народа? Может! Более того, она подталкивала этот народ в его развитии: ведь именно вокруг крупных рек стали складываться первые государства.

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