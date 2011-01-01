5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

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Египет называли «Даром Нила». Может ли одна единственная река полностью определять жизнь многочисленного народа? Может! Более того, она подталкивала этот народ в его развитии: ведь именно вокруг крупных рек стали складываться первые государства.



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