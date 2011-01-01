5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Многие знания в Древнем Египте передавались из поколения в поколение только в узком кругу жрецов, чтобы тайны богов не узнали простые люди. Но вы станете одним из посвященных: узнаете о египетских пирамидах почти все. «Почти», потому что всех тайн они не раскрывают никому!



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