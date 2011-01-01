Письменность и знания древних египтян
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Письменность и знания древних египтян

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

7.52011, Письменность и знания древних египтян
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Многие знания в Древнем Египте передавались из поколения в поколение только в узком кругу жрецов, чтобы тайны богов не узнали простые люди. Но вы станете одним из посвященных: узнаете о египетских пирамидах почти все. «Почти», потому что всех тайн они не раскрывают никому!

Сериал Письменность и знания древних египтян 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг