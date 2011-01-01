5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

История так и оставалась бы набором сухих фактов, если бы мы не знали самых разных бытовых подробностей. Ведь все, что мы изучаем, касается живших когда-то людей, которые веселились и грустили, строили дома и украшали их, возделывали поля и готовили пищу. На уроке вы узнаете о том, как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта.



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