WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокКак жили земледельцы и ремесленники в Египте
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
7.52011, Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
История так и оставалась бы набором сухих фактов, если бы мы не знали самых разных бытовых подробностей. Ведь все, что мы изучаем, касается живших когда-то людей, которые веселились и грустили, строили дома и украшали их, возделывали поля и готовили пищу. На уроке вы узнаете о том, как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта.
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