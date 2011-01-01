Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.52011, Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

История так и оставалась бы набором сухих фактов, если бы мы не знали самых разных бытовых подробностей. Ведь все, что мы изучаем, касается живших когда-то людей, которые веселились и грустили, строили дома и украшали их, возделывали поля и готовили пищу. На уроке вы узнаете о том, как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта.

Сериал Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг