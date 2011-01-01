5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Ассирия — древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). Ассирийская держава просуществовала свыше тысячи лет, начиная с XVII в. до н. э. и до ее уничтожения в VII в. до н. э. (около 609 г. до н. э.) Мидией и Вавилонией. Ассирийцы — один из наиболее воинственных народов в истории, веками добивались господства над соседями и, находясь в зените могущества, создали державу, простиравшуюся от Персидского залива до западных пределов Египта. На сегодняшнем занятии мы узнаем, как ассирийцы добились огромного могущества и богатства, в чем секрет силы их армии, и какое наследие оставили ассирийские цари потомкам.
Сериал Ассирийская держава 2 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.