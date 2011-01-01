Ассирийская держава
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Ассирийская держава

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

7.52011, Ассирийская держава
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Ассирия &mdash; древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). Ассирийская держава просуществовала свыше тысячи лет, начиная с XVII в. до н. э. и до ее уничтожения в VII в. до н. э. (около 609 г. до н. э.) Мидией и Вавилонией. Ассирийцы &mdash; один из наиболее воинственных народов в истории, веками добивались господства над соседями и, находясь в зените могущества, создали державу, простиравшуюся от Персидского залива до западных пределов Египта. На сегодняшнем занятии мы узнаем, как ассирийцы добились огромного могущества и богатства, в чем секрет силы их армии, и какое наследие оставили ассирийские цари потомкам.

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