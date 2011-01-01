5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

На восточном берегу Средиземного моря протянулась сплошной стеной цепь Ливанских гор, покрытых от подножия до вершин могучими зелеными кедрами. Кое-где горы выдвигались вперед, врезаясь в морские волны острыми мысами; в других местах они отступали, образовывая небольшие долины, покрытые свежей высокой травой, пестреющей белыми лилиями и лиловыми фиалками. Давным-давно поселился на этом берегу народ, который сам себя называл хананеями. Египтяне называли их фенеху, а греки — финикиянами. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с важнейшими достиже�ниями и изобретениями древних финикийцев.



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