WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокФиникийские мореплаватели
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
7.52011, Финикийские мореплаватели
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
На восточном берегу Средиземного моря протянулась сплошной стеной цепь Ливанских гор, покрытых от подножия до вершин могучими зелеными кедрами. Кое-где горы выдвигались вперед, врезаясь в морские волны острыми мысами; в других местах они отступали, образовывая небольшие долины, покрытые свежей высокой травой, пестреющей белыми лилиями и лиловыми фиалками. Давным-давно поселился на этом берегу народ, который сам себя называл хананеями. Египтяне называли их фенеху, а греки — финикиянами. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с важнейшими достиже�ниями и изобретениями древних финикийцев.
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