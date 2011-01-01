5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

После того как пророк Моисей вывел 600 тыс. евреев из Египта, он 40 лет водил свой народ по пустыне, пока не сменилось три поколения, он ждал, пока умрут те, кто был рабом. Именно не знавшим рабства поколениям евреев предстояло в длительной борьбе отстоять свое право на владение благодатной землей. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с историей Древнееврейского царства.



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