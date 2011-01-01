WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокДревнееврейское царство
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
7.52011, Древнееврейское царство
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
После того как пророк Моисей вывел 600 тыс. евреев из Египта, он 40 лет водил свой народ по пустыне, пока не сменилось три поколения, он ждал, пока умрут те, кто был рабом. Именно не знавшим рабства поколениям евреев предстояло в длительной борьбе отстоять свое право на владение благодатной землей. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с историей Древнееврейского царства.
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