Искусство Древнего Египта
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Восток
Искусство Древнего Египта

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

7.52011, Искусство Древнего Египта
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Об искусстве Древнего Египта можно рассказывать долго: до нас дошли удивительные рисунки на папирусе, величественные статуи, прекрасные ювелирные украшения&hellip; Однако, Древний Египет ; это, в первую очередь, пирамиды. Эти сооружения, где подлинное искусство сочетается с тонким научным расчетом, поражают воображение до сих пор. Им и будет посвящена значительная часть урока.

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