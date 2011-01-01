5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Об искусстве Древнего Египта можно рассказывать долго: до нас дошли удивительные рисунки на папирусе, величественные статуи, прекрасные ювелирные украшения… Однако, Древний Египет ; это, в первую очередь, пирамиды. Эти сооружения, где подлинное искусство сочетается с тонким научным расчетом, поражают воображение до сих пор. Им и будет посвящена значительная часть урока.



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