WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний ВостокИскусство Древнего Египта
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
7.52011, Искусство Древнего Египта
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+7 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 13
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Об искусстве Древнего Египта можно рассказывать долго: до нас дошли удивительные рисунки на папирусе, величественные статуи, прекрасные ювелирные украшения… Однако, Древний Египет ; это, в первую очередь, пирамиды. Эти сооружения, где подлинное искусство сочетается с тонким научным расчетом, поражают воображение до сих пор. Им и будет посвящена значительная часть урока.
Сериал Искусство Древнего Египта 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.